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"Только он способен вносить коррективы": Холифилд объяснил, почему Усик не победит Фьюри

Американец считает, что пока "цыганский король" остается непобежденным, глупо говорить, что кому-то под силу это изменить.
Сегодня, 11:27
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images

Бывший легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о возможном поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Американец не верит, что Усик сможет победить Фьюри из-за того, что "цыганский король" - единственный, кто умеет вносить коррективы по ходу боя.

"Победит ли Усик Фьюри? Нет! Думаю, Тайсон Фьюри показал, что он отличный боец. Среди все боксеров только он способен вносить коррективы. А когда ты это делаешь, то становиться лучше.

Дело в том, что его никто никогда не побеждал! Я не знаю, способен ли Усик победить Фьюри. Никто этого не делал. И пока Фьюри не побьют, как можно говорить, что кто-то на это способен? Если тебя никто не победил, то ты не показал, что можешь проиграть", - заявил Холифилд в комментарии для портала Boxing Social.

Напомним, ранее экс-чемпион мира жестко раскритиковал британца за срыв боя против украинца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Эвандер Холифилд

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