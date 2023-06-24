"Делает много шума": Бывший чемпион жестко раскритиковал Фьюри из-за срыва боя с Усиком

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри много болтает.

По словам Фроча, он недоволен тем, что "Цыганский король" не может организовать поединок.

"Давайте покритикуем и Тайсона Фьюри. В какой-то момент он красиво говорит, обсуждает большие бои, но ничего не происходит".

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"Насколько он серьезен по поводу боя с Александром Усиком? Он делает много шума, но ничего не подписано… Сейчас это начинает расстраивать. Меня начинают раздражать разговоры Тайсона Фьюри, поскольку мы хотим увидеть, как он дерется. И я не очень уверен, насколько серьезно он настроен драться", приводит слова Фроча talkSPORT.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион отреагировал на возможный бой Усик - Фьюри, усомнившись в шансах британца.