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"Может стать катастрофой для Тайсона": Бывший чемпион отреагировал на возможный бой Усик - Фьюри

Карл Фроч заявил, что британец хочет отложить поединок с украинцем.
Сегодня, 10:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о поединке Александра Усика и обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, британский боксер рискует, ведь может проиграть украинцу из-за плохой физической формы.

"Если Фьюри слишком долго будет не в форме, слишком много времени проведет вне ринга, то пройдет точку невозврата. Внезапно он окажется в тяжелом поединке против далеко не посредственного бойца".

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"Фьюри оказался бы слишком большим для Усика, но это должен быть Фьюри в ударе, в своей стопроцентной форме, готовый на 12 раундов. Он должен быть готовым на 12 раундов, потому что если Усик решит оставаться на дистанции и боксировать, а не идти в размен, нанося джебы по животу, рукам и груди, то тогда он лишит Фьюри возможности сделать что-то на вблизи, и это может стать 12-раундовой катастрофой для Тайсона.

Так что я не уверен, что Фьюри сразу выскочит на Усика. Возможно, это причина, по которой он набил себе цену, поскольку я считаю, что он это сделал", - сказал Фроч в интервью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил ультиматум Усику.


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