"Может стать катастрофой для Тайсона": Бывший чемпион отреагировал на возможный бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о поединке Александра Усика и обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, британский боксер рискует, ведь может проиграть украинцу из-за плохой физической формы.

"Если Фьюри слишком долго будет не в форме, слишком много времени проведет вне ринга, то пройдет точку невозврата. Внезапно он окажется в тяжелом поединке против далеко не посредственного бойца".

Читай также: Спенс включил Усика в список лучших боксеров мира

"Фьюри оказался бы слишком большим для Усика, но это должен быть Фьюри в ударе, в своей стопроцентной форме, готовый на 12 раундов. Он должен быть готовым на 12 раундов, потому что если Усик решит оставаться на дистанции и боксировать, а не идти в размен, нанося джебы по животу, рукам и груди, то тогда он лишит Фьюри возможности сделать что-то на вблизи, и это может стать 12-раундовой катастрофой для Тайсона.

Так что я не уверен, что Фьюри сразу выскочит на Усика. Возможно, это причина, по которой он набил себе цену, поскольку я считаю, что он это сделал", - сказал Фроч в интервью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил ультиматум Усику.