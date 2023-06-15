"Никогда не получит бой": Отец Фьюри поставил ультиматум Усику

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что чемпион WBA, WBO, IBF Александр Усик может не получить поединок с его сыном.

Фьюри-старший заявил, что украинский чемпион должен публично извиниться перед британцем за то, что обвиняет его в срыве боя.

"Пока Усик не запишет нормальное видео и не объяснит, что он сделал, не расскажет правду, он может никогда не получить бой с Тайсоном. Он упустил деньги за бой с Тайсоном, упустил все, что с нами связано. Но они еще и обс*рают Тайсона".

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"Усик - никто. Да, он завоевал несколько титулов с Энтони Джошуа. Но когда вы видели достойное выступление Эй Джея? Он уже давно хорошо не выступал. Исходя из того, что Усик сделал с Джошуа, Тайсон уложит Энтони, и все в боксе это знают. Деонтей Уайлдер полностью его раскатает. Так насколько же хорош Усик?" - сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что отец британского чемпиона жестко наехал на Усика.