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Гвоздик: Усик залез в голову Фьюри

Украинский боксер оценил шансы на проведение титульного поединка.
Сегодня, 10:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам украинского спортсмена, его соотечественник сумел психологически надломить британца.

"Бой Усик - Фьюри состоится. Почему бы и нет? Я скажу так: что меня удивляет в этой ситуации, и в это тяжело поверить, но мне кажется, что Усик немного залез в голову Фьюри. Я видел его, видел, как он ведет себя на пресс-конференциях с другими боксерами. Это такой парень, который на 100 процентов уверен в себе. А с Усиком такого я не вижу.

Саня умеет своих соперников деморализовать или гипнотизировать. Мне кажется, что с Фьюри это тоже работает. Я не могу сказать, что Фьюри его боится, и мне кажется, что это очень сложный бой для Усика, но я верю, что он может победить".

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Гвоздик высказался о судьбе поединка.

"Есть слухи, что они отменили бой, потому что кто-то предложил больше денег. Вполне может быть, но стопроцентной правды я не знаю. Кто сорвал бой - я тоже не знаю. Знаю, что Саня согласился на 30 процентов, но если мы говорим о деньгах, то это решение не только боксера. Конечно, боксер принимает окончательное решение, но есть команда, менеджеры, промоутеры. Заинтересованы все, поэтому посмотрим", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Два Боковых.

Ранее сообщалось, что саудовская компания сделает предложение Фьюри.


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