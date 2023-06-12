"Не сможет избежать": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией о возможном объединительном бое против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Представитель украинского боксера выразил надежду, что с британским оппонентом все же удастся договориться о проведении поединка за звание абсолюта.

"Бой обсуждается. В том числе обсуждается его проведение в декабре в Саудовской Аравии. Тайсон пытался оказать на Усика давление, чтобы он подрался с ним в августе в Великобритании. Возможно, на следующей неделе он снова закончит карьеру, а потом вернется и подерется, например, с Кличко, Нганну, Майком Тайсоном или кем угодно. Он решит это, исходя из того, как ему спалось прошлой ночью.

Читай также: "Фанаты начинают над тобой смеяться": Промоутер Усика жестко раскритиковал Фьюри

Факт в том, что есть только один бой за звание абсолютного чемпиона. И он может состояться между двумя бойцами - теми, которые владеют титулами. Они ставят пояса на кон и соревнуются, чтобы увидеть, кто лучший супертяжеловес в мире, кто самый сильный и кому достанется все.

Тайсон не сможет этого избежать. Что бы Фьюри ни говорил о наследии и истории, он очень хорошо образованный в плане бокса. Он разбирается в его истории, много знает про бокс. Фьюри знает, чего это стоит - быть легендой. Чтобы стать легендой, недостаточно просто говорить. Ты должен достичь чего-то серьезного", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу ringpolska - EXTRA.

Ранее промоутер рассказал, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг.