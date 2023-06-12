iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не сможет избежать": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри

Представитель украинского боксера надеется, что с британцем удастся договориться.
Сегодня, 18:42
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией о возможном объединительном бое против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Представитель украинского боксера выразил надежду, что с британским оппонентом все же удастся договориться о проведении поединка за звание абсолюта.

"Бой обсуждается. В том числе обсуждается его проведение в декабре в Саудовской Аравии. Тайсон пытался оказать на Усика давление, чтобы он подрался с ним в августе в Великобритании. Возможно, на следующей неделе он снова закончит карьеру, а потом вернется и подерется, например, с Кличко, Нганну, Майком Тайсоном или кем угодно. Он решит это, исходя из того, как ему спалось прошлой ночью.

Читай также: "Фанаты начинают над тобой смеяться": Промоутер Усика жестко раскритиковал Фьюри

Факт в том, что есть только один бой за звание абсолютного чемпиона. И он может состояться между двумя бойцами - теми, которые владеют титулами. Они ставят пояса на кон и соревнуются, чтобы увидеть, кто лучший супертяжеловес в мире, кто самый сильный и кому достанется все.

Тайсон не сможет этого избежать. Что бы Фьюри ни говорил о наследии и истории, он очень хорошо образованный в плане бокса. Он разбирается в его истории, много знает про бокс. Фьюри знает, чего это стоит - быть легендой. Чтобы стать легендой, недостаточно просто говорить. Ты должен достичь чего-то серьезного", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу ringpolska - EXTRA.

Ранее промоутер рассказал, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

"Есть целый список": Промоутер назвал возможных соперников Фьюри "Есть целый список": Промоутер назвал возможных соперников Фьюри
Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри
"Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться "Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться
"Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг "Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг
Помочь журналистам

Видео

Известный ведущий Top Gear и The Grand Tour привез обещанное пиво команде Формулы 1
Известный ведущий Top Gear и The Grand Tour привез обещанное пиво команде Формулы 1

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Украина21:04
Украина и Германия расписали результативную ничью в юбилейном матче "бундестим"
Евро-202420:48
Ванат дебютировал за сборную Украины
Европа20:39
Манчестер Юнайтед не станет пытаться подписать Кейна
Европа20:28
Манчестер Сити определился с приоритетной трансферной целью в линию обороны
Формула 120:11
Известный ведущий Top Gear и The Grand Tour привез обещанное пиво команде Формулы 1
Европа19:45
Усэйн Болт спародировал бомбардира Манчестер Юнайтед, забив в благотворительном матче
Европа19:30
Левандовски: Меня не волнует интерес со стороны клубов Саудовской Аравии
Формула 119:05
Исполнительный директор Феррари мог повлиять на провальный концепт болида 2023 года
Украина19:05
Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Бокс18:42
"Не сможет избежать": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK