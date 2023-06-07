"Фанаты начинают над тобой смеяться": Промоутер Усика жестко раскритиковал Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, раскритиковал потенциального соперника своего клиента - обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По мнению представителя украинца, у британского боксера всегда будут возникать проблемы с поиском оппонентов из-за его непостоянства и неуважительного отношения к противникам, если он не изменит свое отношение к делу.

"Тайсон Фьюри - генератор случайных мыслей. Я не могу сказать больше ничего. Жаль смотреть, когда на таком уровне боец настолько расстроен. Фьюри ищет соперника, но никого не может найти. В понимании Тайсона он находится на вершине мира, но никто не хочет с ним драться. Никто. Ты настолько велик? Ты настолько силен? Все тебя боятся? Нет. В чем же причина?".

"Профессиональный бокс - коммерческий вид спорта. Если боец выходит на ринг и дерется за титул в супертяжелом весе, ему соответствующим образом должны заплатить за это. Если он дерется с огромной звездой, то ему должны заплатить как сопернику огромной звезды".

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"Если ты хочешь купить кого-то подешевле, то дерешься со второсортными или третьесортными оппонентами - твои фанаты начинают над тобой смеяться, потому что ты не доказываешь, насколько ты хорош. Ты доказываешь это только в прессе, но не настоящими действиями. Видимо, это проблема".

"Фьюри должен пересмотреть свой подход. Если он хочет, чтобы фанаты видели его в больших боях, ему нужно относиться к другим с уважением, особенно к тем, кто делит с ним ринг. В противном случае его вычеркнут из истории бокса", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер также сообщил, что Тайсон Фьюри получит официальное предложение на бой с Александром Усиком.