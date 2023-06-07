Промоутер Усика: Команда Фьюри получит официальное предложение на бой с Александром

Александр Красюк заявил, что вскоре может пройти поединок за абсолютное чемпионство.

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), заявил, что в ближайшем будущем его клиент может провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам функционера, команда британца получит письменное предложение о проведении поединка.

"Насколько мне известно, команда Фьюри в скором времени получит официальное письменное предложение на бой. После этого им и Тайсону придется принять решение – согласиться или отказаться. Мы сделали все возможное, чтобы этот поединок состоялся, теперь мяч на стороне Фьюри.

Если вы примете его, то вас ждет наибольшее сражение в карьере. Если сомневаетесь, попытаетесь уклониться – это продемонстрирует вашу несерьезность".

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Красюк заявил, что если Фьюри откажется, то ему надо завершать карьеру.

"В таком случае тебе нужно отказаться от пояса и уйти на пенсию. Не на неделю или месяц, как ты это делал недавно, а навсегда", - приводит слова Красюка Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт с промоутерской компанией Skills Challenge Promotion, которая должна стать организатором боя с Фьюри.

Напомним, что украинский боксер объяснил, почему отказывается проводить бой с Уайлдером.