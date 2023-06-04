Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Стороны будут сотрудничать с целью организации боя с Тайсоном Фьюри.

Усик подписал контракт с промоутерами из Саудовской Аравии / Skills Challenge Promotion

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией Skills Challenge Promotion из Саудовской Аравии.

Украинский боксер объяснил заключение договора тем, что саудиты должны помочь организовать бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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"Мы совершенно уверенны, что Skills Challenge может организовать это историческое событие, бой между Александром, объединенным чемпионом и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Вне зависимости от того, к какой большой корпорации мы можем обратиться в будущем, эта борьба остается приоритетом для всех нас, для всего мира", - приводит слова Усика Boxing News 24.

Ранее Усик назвал условие, при котором состоится его бой с Фьюри.