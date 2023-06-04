iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Стороны будут сотрудничать с целью организации боя с Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 07:52
Усик подписал контракт с промоутерами из Саудовской Аравии / Skills Challenge Promotion
Усик подписал контракт с промоутерами из Саудовской Аравии / Skills Challenge Promotion

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией Skills Challenge Promotion из Саудовской Аравии.

Украинский боксер объяснил заключение договора тем, что саудиты должны помочь организовать бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Читай также: "Предложения нет": Промоутер Фьюри высказался о бое с Усиком в Саудовской Аравии

"Мы совершенно уверенны, что Skills Challenge может организовать это историческое событие, бой между Александром, объединенным чемпионом и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Вне зависимости от того, к какой большой корпорации мы можем обратиться в будущем, эта борьба остается приоритетом для всех нас, для всего мира", - приводит слова Усика Boxing News 24.

Ранее Усик назвал условие, при котором состоится его бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Усик озвучил главную причину срыва боя с Фьюри Усик озвучил главную причину срыва боя с Фьюри
Хирн предложил соперника Фьюри Хирн предложил соперника Фьюри
"Предложения нет": Промоутер Фьюри высказался о бое с Усиком в Саудовской Аравии "Предложения нет": Промоутер Фьюри высказался о бое с Усиком в Саудовской Аравии
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Касаткиной, Костюк выступит в парном разряде Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Касаткиной, Костюк выступит в парном разряде
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис10:00
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Касаткиной, Костюк выступит в парном разряде
Европа09:50
В Милане определились с заменой Ибрагимовичу
Футбол09:45
Чемпионат мира U20: Израиль выбил Бразилию, Италия прошла Колумбию в 1/4 финала
Украина09:35
УПЛ: Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Минай примет Зарю в последнем туре
Европа09:25
Футбол сегодня: Матчи заключительных туров в УПЛ, Ла Лиге и Серии А
Европа09:20
Ньюкасл намерен усилиться одноклубником Зинченко
Бокс08:56
Менеджер Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Хэйни
Другие страны08:28
Месси получил предложение от клуба МЛС
НХЛ08:00
Плей-офф НХЛ: Вегас победил Флориду в первом матче финала
Бокс07:52
Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK