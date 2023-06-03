Усик назвал условие, при котором состоится его бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что верит в проведении поединка против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского боксера, его команда работает над тем, чтоб удовлетворят финансовые запросы одиозного "Цыганского короля".

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"Я думаю, что наш бой с Фьюри состоится. Нужно пузатого накормить, и все. Пузатый - Тайсон Фьюри. Он голодный просто и хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы накормить и побить его", - приводит слова украинца TVP Sport.

Напомним, что Усик и Фьюри вели переговоры о бое в конце апреля, однако поединок сорвался.

Ранее сообщалось, что Усик оценил место проведения боя с Дюбуа.