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"Мне понравилась идея": Усик оценил место проведения боя с Дюбуа

Поединок украинского и британского боксеров должен состояться в конце августа.
Сегодня, 08:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем бое против Даниэля Дюбуа, который планирую организовать 26 августа во Вроцлаве.

Боксер отметил, что ему понравилась идея с местом проведения поединка, и поблагодарил польский народ за помощь украинцам после полномасштабного российского вторжения.

"Я очень рад быть в Польше. Семь лет назад я дрался с Кшиштофом Гловацки, а сейчас мы пытаемся организовать бой во Вроцлаве.

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Хочу выразить благодарность польскому народу, принявшему тысячи моих земляков. Одна из моих задач сейчас - организовать бой с Дюбуа, чтобы украинцы могли спокойно прийти и посмотреть шоу. Это будет для них глоток радости в столь сложной ситуации.

Когда я услышал о такой возможности, мне было безразлично, это Краков, Варшава или Вроцлав. Мне просто понравилась идея подраться в Польше.

Я благодарю Бога, что это будет Вроцлав, потому что это около 300 километров от границы с Украиной. На автомобиле можно добраться относительно быстро", - сказал Усик в комментарии TVP Sport.

Ранее стало известно, сколько Усик и Дюбуа заработают за будущий бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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