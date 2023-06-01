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Промоутер Усика назвал точные дату и место боя против Дюбуа

Представитель украинского чемпиона поделился информацией об организации обязательной защиты.
Вчера, 23:15
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, когда и где планируют устроить бой с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

По словам промоутера, соперники должны встретиться в ринге на стадионе в польском Вроцлаве, а дата поединка была смещена на 26 августа.

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"Во Вроцлаве проживает много украинцев. Бой состоится на стадионе на 24 тысячи мест.

Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации поединка с Дюбуа. Мы не могли ее упустить", - сказал Красюк в комментарии TVP Sport.

Ранее стало известно, сколько Усик и Дюбуа заработают за будущий бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

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