iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком

Новый наставник британского боксера оценил будущего соперника своего подопечного.
Сегодня, 15:35
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Дон Чарльз, новый тренер претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам наставника британского боксера, он понимает, что украинец будет фаворитом противостояния, а шансы его подопечного невелики, но они попытаются ими воспользоваться.

Читай также: Дюбуа перед боем с Усиком прекратил сотрудничество с тренером

"Они настоящий кошмар друг для друга. Все знают, что Усик здорово двигается, обладает потрясающей техникой. Победить его - непростая задача. Усик находится на пике своей карьеры в плане уверенности в себе. С другой стороны, Даниэль тоже неудобен для Александра.

У Даниэля нет опыта боев с такими мастеровитыми соперниками. Но я повидал многое и могу сказать, что, хотя наши шансы очень малы, мы ими воспользуемся", - сказал Чарльз в комментарии Seconds Out.

Напомним, ранее WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Ждут конца года": Промоутер Фьюри подтвердил возможность боя с Усиком в Саудовской Аравии "Ждут конца года": Промоутер Фьюри подтвердил возможность боя с Усиком в Саудовской Аравии
Менеджер заявил о готовности Уайлдера подраться с Усиком вместо Дюбуа Менеджер заявил о готовности Уайлдера подраться с Усиком вместо Дюбуа
"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии "Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии
Жирона с Цыганковым уступила Вильярреалу, пропустив на последних минутах Жирона с Цыганковым уступила Вильярреалу, пропустив на последних минутах
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с GamerLegion, Monte вылетели с турнира
просмотров

Последние новости

Европа17:12
Жирона с Цыганковым уступила Вильярреалу, пропустив на последних минутах
Европа17:05
Брентфорд даже без Тоуни разгромил Тоттенхэм
Европа16:42
Куртуа тренировался в общей группе Реала
Европа16:17
Забарный второй матч подряд начнет в стартовом составе
Украина15:58
Заря одержала победу над Ингульцом
Европа15:44
Альба может продолжить карьеру в Серии А
Бокс15:35
"Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком
Украина15:06
Минай неожиданно обыграл Черноморец и покинул зону стыковых матчей
Украина14:45
На матче молодежных команд Львова и Руха болельщик напал на арбитра
Олимпийские виды14:45
"Нет никаких мотивов": Украинская легкоатлетка получила подозрение от НАБУ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK