"Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком

Дон Чарльз, новый тренер претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам наставника британского боксера, он понимает, что украинец будет фаворитом противостояния, а шансы его подопечного невелики, но они попытаются ими воспользоваться.

Читай также: Дюбуа перед боем с Усиком прекратил сотрудничество с тренером

"Они настоящий кошмар друг для друга. Все знают, что Усик здорово двигается, обладает потрясающей техникой. Победить его - непростая задача. Усик находится на пике своей карьеры в плане уверенности в себе. С другой стороны, Даниэль тоже неудобен для Александра.

У Даниэля нет опыта боев с такими мастеровитыми соперниками. Но я повидал многое и могу сказать, что, хотя наши шансы очень малы, мы ими воспользуемся", - сказал Чарльз в комментарии Seconds Out.

Напомним, ранее WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа.