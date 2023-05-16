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Дюбуа перед боем с Усиком прекратил сотрудничество с тренером

Британский боксер попал в семейный конфликт с Шейном Макгиганом.
Сегодня, 11:44
Даниэль Дюбуа и Шейн Макгиган / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Шейн Макгиган / Getty Images

Обязательный претендент Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) в ближайшее время должен провести поединок с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Как сообщает No Smoke Boxing, в преддверии боя британец прекратил сотрудничество с тренером Шейном Макгиганом.

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По информации источника, причиной такого решения британца является семейный конфликт, ведь младшая сестра Дюбуа Кэролайн продолжает тренироваться под руководством Макгигана, с которым семья начала сотрудничать в 2021 году.

Ранее сообщалось, что WBA назначила промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа.


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