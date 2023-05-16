"Искушение взяло верх": Фьюри назвал причину срыва боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в высказался о срыве боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории украинцем Александром Усиком.

По словам британца, украинский боксер отказался от поединка, ведь может получить гораздо больший гонорар, если бой пройдет в Саудовской Аравии.

"С Саудовской Аравией происходит много всего. Там обсуждаются огромные деньги. Я просто думаю, что искушение заработать 100 или 75 миллионов долларов, вместо того, что бы драться сейчас, взяло верх".

Читай также: "Все возможно": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа

"Как я уже раньше говорил, бой должен состояться в этом году. Это простая работа", - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее стали известны условия, при которых возобновятся переговоры боя Усик - Фьюри.