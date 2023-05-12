"Все возможно": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможности возвращения к идее проведения объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, пока украинский боксер сконцентрирован на ближайшей обязательной защите против Даниэля Дюбуа, а после победы в этом поединке все может случиться.

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"Сейчас мы сосредоточены на Дюбуа, это наш следующий шаг.

Что касается Фьюри, то Боб Арум говорит, что ведет переговоры с людьми из Саудовской Аравии по поводу боя против Усика. Но не мы.

Все возможно после победы Усика", - приводит слова Красюка Sky Sports.

Отметим, ранее отец Тайсона Фьюри обвинил Александра Усика в нежелании драться с его сыном.