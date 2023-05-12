iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Все возможно": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа

Пока украинский чемпион сконцентрирован на обязательной защите.
Вчера, 23:22
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможности возвращения к идее проведения объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, пока украинский боксер сконцентрирован на ближайшей обязательной защите против Даниэля Дюбуа, а после победы в этом поединке все может случиться.

Читай также: "Потратили много времени на Усика": Промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри

"Сейчас мы сосредоточены на Дюбуа, это наш следующий шаг.

Что касается Фьюри, то Боб Арум говорит, что ведет переговоры с людьми из Саудовской Аравии по поводу боя против Усика. Но не мы.

Все возможно после победы Усика", - приводит слова Красюка Sky Sports.

Отметим, ранее отец Тайсона Фьюри обвинил Александра Усика в нежелании драться с его сыном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Фьюри сообщил, с кем хотел бы провести бой Фьюри сообщил, с кем хотел бы провести бой
"Потратили много времени на Усика": Промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри "Потратили много времени на Усика": Промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри
"Дата есть": В Саудовской Аравии подтвердили намерение организовать мегавечер бокса "Дата есть": В Саудовской Аравии подтвердили намерение организовать мегавечер бокса
Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко
Бокс00:31
"Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея
Вчера, 23:52
Европа23:52
Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером
Европа и мир23:30
Чемпионат мира по хоккею-2023: Канада разгромила Латвию, Швеция одолела Германию
Бокс23:22
"Все возможно": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа
Европа22:55
Тренер ПСЖ рассказал о тактических схемах при выходе Месси на поле
Формула 122:44
Хэмилтон и Шакира были замечены во время совместного отдыха в Майами
Теннис22:30
Цуренко обыграла представительницу США на турнире в Риме
Европа22:20
Каннаваро: Реал – фаворит матча с Манчестер Сити
ММА21:56
Топовый боец UFC заявил о готовности подраться с Гарсией и Дэвисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK