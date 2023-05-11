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"Потратили много времени на Усика": Промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри

Команда британского боксера никак не может найти оппонента для следующего боя.
Сегодня, 14:58
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что у них возникли проблемы с поиском соперника на ближайший бой.

По словам представителя британского боксера, с Энди Руисом не удалось договориться из-за финансовых требований американца, а другие потенциальные оппоненты заняты.

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"Я хочу, чтобы Фьюри выступил и вернулся в круговорот событий. Чертовски жаль, что мы потратили так много времени на переговоры о бое с Усиком.

Проблема заключается в том, что у всех желаемых соперников назначены бои. Чжан Чжилей будет драться с Джойсом. Я бы не встречался с Джо в следующем поединке, пока он сначала не одержит победу. Безусловно, Дюбуа занят Усиком. Нам нужно осмотреться и определить, кто доступен", - приводит слова Уоррена Boxing News.

Отметим, ранее отец Тайсона Фьюри обвинил Александра Усика в нежелании драться с его сыном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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"Потратили много времени на Усика": Промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри
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