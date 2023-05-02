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"Тайсон не был жадным": Отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном

При этом Джон Фьюри выразил уверенность, что "Цыганский король" имеет полное право диктовать свои финансовые условия.
Сегодня, 20:08
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о срыве объединительного боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший предположил, что украинский боксер сам не хотел драться с его сыном, несмотря на то что согласился на все условия британца. При этом он уверен, что "Цыганский король" имеет абсолютное право диктовать свои финансовые требования.

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"Вот что произошло: Усик никогда не хотел драться Тайсоном. Он хотел поставить себя выше, говоря что мой сын не согласится на бой. Фьюри никого не боится. Но это просто бизнес. Все, что Тайсон пытался сделать - выжать как можно больше из этой ситуации.

И Тайсон не был жадным, потому что Усик стоит 30%. Вы можете сложить всех возможных соперников Тайсона в мешок, потрясти и выбрать одного, кто вам понравится. Они все будут на одном и том же уровне. Тайсон побьет каждого из них", - заявил Джон Фьюри в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale.

Ранее менеджер Усика объяснил, почему команда украинца вышла из переговоров с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик джон фьюри

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