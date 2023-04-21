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Климас объяснил, почему команда Усика вышла из переговоров с Фьюри

Менеджер украинского спортсмена оценил уровень работы промоутерской компании британца.
Сегодня, 10:19
Эгис Климас и Александр Усик / Getty Images
Эгис Климас и Александр Усик / Getty Images

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас поделился подробностями срыва переговоров по бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, команде украинца было трудно договориться с командой британца.

"Бой Усик - Фьюри - хотят все. Его хотят все фанаты, и я верю, что бойцы тоже, по крайней мере Усик так точно. Я не могу говорить за Фьюри. Но переговоры были настолько сложными, что нам пришлось выйти из них".

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"Я никогда не общался с Тайсоном. Мы общались с Queensberry Promotions. Они говорили, что Тайсон не захочет то, не сделает это. Фьюри утверждает, что промоутеры сработали плохо, так что трудно сказать", - заявил Климас в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что аравийская компания ведет переговоры об организации боев Усик - Фьюри и Джошуа - Уайлдер.


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