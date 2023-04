Аравийская компания ведет переговоры об организации боев Усик - Фьюри и Джошуа - Уайлдер

Компания из Саудовской Аравии Skill Challenge Entertainment планирует организовать грандиозный вечер бокса с участием топовых представителей супертяжелого дивизиона.

Глава организации Амер Абдалла подтвердил, что сейчас ведутся переговоры о проведении поединков между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, а также между двумя бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером в рамках одного боксерского шоу.

Читай также: "Снова наложил в штаны": Промоутер Усика раскритиковал Фьюри

Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Вечер бокса планируют провести в декабре, но пока конкретной информации по поводу возможных сделок нет.

‼️ Amer Abdallah of Saudi's Skill Challenge Entertainment has confirmed that they're in talks with reps for all four fighters to stage Tyson Fury vs Oleksandr Usyk and Anthony Joshua vs Deontay Wilder on the same night in December, though nothing concrete yet. [@BoxingKingMedia] pic.twitter.com/EFqxLmJItV