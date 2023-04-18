"Снова наложил в штаны": Промоутер Усика раскритиковал Фьюри

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия хочет устроить поединки Александр Усик - Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер - Энтони Джошуа, чтобы затем определить сильнейшего в дивизионе.

Британский боксер Фьюри опроверг эту информацию, назвав ее "чушью".

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высмеял "Цыганского короля" за его трусость. Функционер написал в социальных сетях, что Фьюри вновь испугался поединка с его клиентом.

"Он снова наложил в штаны", - написал Красюк.

Ранее стало известно, где и когда может состояться следующий бой Фьюри.