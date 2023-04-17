iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик - Фьюри, Джошуа - Уайлдер: Два мегабоя хотят провести в рамках одного вечера бокса

На Ближнем Востоке готовы выложить впечатляющую сумму за организацию грандиозного шоу.
Вчера, 23:30
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Поединки между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, а также между двумя бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером могут провести в один вечер бокса.

Об этом сообщил известный британский промоутер Эдди Хирн.

Читай также: "Думаю, бой состоится": Усик сделал заявление по поводу поединка с Фьюри

По его словам, спонсоры с Ближнего Востока хотят организовать грандиозное боксерское шоу с участием топовых супертяжеловесов и могут заплатить за это около 400 миллионов долларов.

"Есть разговоры о том, что некоторые люди хотели бы провести бои Тайсона Фьюри против Александра Усика и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера в рамках одного вечера бокса.

Это будет стоить много денег, но будет эпически. Мы проведем обсуждение по этому поводу", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее стало известно, когда все же может состояться бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Менеджер Чжилея заявил о готовности устроить бой против Усика или Фьюри Менеджер Чжилея заявил о готовности устроить бой против Усика или Фьюри
Чжилей сообщил, с кем хочет подраться после победы над Джойсом Чжилей сообщил, с кем хочет подраться после победы над Джойсом
Промоутер Джойса сообщил, когда может состояться бой с Усиком Промоутер Джойса сообщил, когда может состояться бой с Усиком
"Травма стала проблемой": Промоутер Джойса оценил поражение от Чжилея "Травма стала проблемой": Промоутер Джойса оценил поражение от Чжилея
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Уильямс обыграл Робертсона
просмотров

Последние новости

Бокс00:29
"Травма стала проблемой": Промоутер Джойса оценил поражение от Чжилея
Вчера, 23:54
Европа23:54
Ливерпуль на выезде разнес Лидс
Бокс23:30
Усик - Фьюри, Джошуа - Уайлдер: Два мегабоя хотят провести в рамках одного вечера бокса
Европа23:01
Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба
Киберспорт22:55
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi сохранили четвертое место, Monte поднялась в Топ-30
Европа22:40
Украинец Тутеров дебютировал за молодежную команду Сандерленда
22:28
Из-за эко-активистов приостановили матч Чемпионата мира по снукеру
Европа21:54
Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе
Киберспорт21:53
IEM Rio 2023: NaVi сыграют с NiP
Формула 121:26
Зак Браун публично поддержал расширение Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK