Усик - Фьюри, Джошуа - Уайлдер: Два мегабоя хотят провести в рамках одного вечера бокса

Поединки между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, а также между двумя бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером могут провести в один вечер бокса.

Об этом сообщил известный британский промоутер Эдди Хирн.

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По его словам, спонсоры с Ближнего Востока хотят организовать грандиозное боксерское шоу с участием топовых супертяжеловесов и могут заплатить за это около 400 миллионов долларов.

"Есть разговоры о том, что некоторые люди хотели бы провести бои Тайсона Фьюри против Александра Усика и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера в рамках одного вечера бокса.

Это будет стоить много денег, но будет эпически. Мы проведем обсуждение по этому поводу", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее стало известно, когда все же может состояться бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри.