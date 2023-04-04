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"Думаю, бой состоится": Усик сделал заявление по поводу поединка с Фьюри

Украинский боксер считает, что в будущем удастся подраться за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 08:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о срыве объединительного боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

При этом украинский боксер выразил надежду, что в будущем все же удастся согласовать поединок за бесспорное чемпионство, но уже на других условиях.

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"Бой не состоялся по разным причинам. Не смогли договориться. Кто-то не идет на какие-то условия, полезные или выгодные друг другу. Есть много непонятного. Я думаю, что этот бой с Тайсоном Фьюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля.

Я проделал в лагере много работы, улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания. Очень рад, что сейчас нахожусь дома.

Смотрю на это с очень большим позитивом. Значит, так надо было, значит, Господь где-то меня останавливает, дает немного паузу для того, чтобы потом я лучше стартанул", - сказал Усик в интервью Владимиру Кобелькову на YouTube-канале Київський торт.

Ранее стало известно, когда все же может состояться бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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