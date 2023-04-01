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"Бой с мешком": Промоутер спрогнозировал действия Фьюри после срыва поединка с Усиком

Представитель украинского боксера высказал предположение о будущем британца.
Сегодня, 18:29
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился предположением о том, что будет делать обладатель титула WBC Тайсон Фьюри после срыва объединительного боя с его клиентом.

По мнению представителя украинского боксера, британец в очередной раз может заявить о завершении карьеры, а после снова вернется в ринг в поединке с не самым статусным соперником.

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"Я думаю, что первым делом Фьюри нужно закончить карьеру. Затем ему необходимо вернуться, как он обычно и делает. После возвращения ему нужно будет провести бой с мешком, потому что он будет возобновлять карьеру.

Затем снова начнутся переговоры о большом поединке. В какой-то ключевой момент ему придется принять достойное решение, что он готов дать этот бой фанатам, которые сделали его таким популярным и известным в мире бокса", - сказал Красюк в комментарии Pro Boxing Fans.

Ранее стало известно, когда все же может состояться бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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