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"Был измотан": Промоутер рассказал, как Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри

Представитель украинского боксера поделился подробностями длительных переговоров с британцем.
Сегодня, 13:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, как его подопечный воспринял срыв объединительного боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам представителя украинского боксера, его клиент не был особо разочарован, поскольку в какой-то момент понял, что поединок может не состояться и нужно прекращать переговоры.

"Усик не был разочарован. Он был измотан всем тем, что произошло. Александр на протяжении трех месяцев оставался в тренировочном лагере и усердно работал. Ему необходима цель, чтобы мотивировать себя. А когда дважды в день происходят американские горки и меняется направление, ты не можешь оставаться сосредоточенным.

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Так что в один момент Усик осознал, что, скорее всего, бой не состоится. В частности, он пришел к такому выводу, потому что читал книгу Тайсона. Я не уверен, что Фьюри сам ее написал, но в ней говорится, что он использовал такие тактики в прошлом, чтобы залезть соперникам в голову. Поэтому Усик был вполне уверен, что это одна из тактик Тайсона. Он не хотел в определенном смысле становиться "жертвой".

Он понял, что нужно это остановить, ведь боя все равно не будет. Чем раньше мы остановимся, тем меньше потеряем", - сказал Красюк в комментарии iD Boxing.

Отметим, также Красюк сообщил, что команда Усика инициировала выход из переговоров о бое с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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