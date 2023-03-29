Промоутер Фьюри нашел неожиданную причину срыва боя с Усиком

Стороны после длительных переговоров так и не смогли достичь согласия по поводу организации поединка.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал срыв объединительного боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера считает, что сторонам помешала договориться излишняя шумиха в социальных сетях вокруг этого поединка.

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"Знаете, что убило этот бой? Социальные сети. Вся эта болтовня в соцсетях. Если бы люди все сделали по-взрослому, то тогда бы не было никаких проблем.

Вот как все получается: все что-то говорят и оправдывают свои слова, а бойцы занимают позицию", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее появилась информация, что команда Тайсона Фьюри все еще рассчитывает устроить бой против Александра Усика, но уже в другие сроки.