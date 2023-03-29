iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Фьюри нашел неожиданную причину срыва боя с Усиком

Стороны после длительных переговоров так и не смогли достичь согласия по поводу организации поединка.
Сегодня, 19:28
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал срыв объединительного боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера считает, что сторонам помешала договориться излишняя шумиха в социальных сетях вокруг этого поединка.

Читай также: Обязательная защита, трилогия с Джошуа или все-таки Фьюри: кто станет соперником Усика

"Знаете, что убило этот бой? Социальные сети. Вся эта болтовня в соцсетях. Если бы люди все сделали по-взрослому, то тогда бы не было никаких проблем.

Вот как все получается: все что-то говорят и оправдывают свои слова, а бойцы занимают позицию", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее появилась информация, что команда Тайсона Фьюри все еще рассчитывает устроить бой против Александра Усика, но уже в другие сроки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

Авторитетный инсайдер озвучил новые сроки проведения возможного боя Усик - Фьюри Авторитетный инсайдер озвучил новые сроки проведения возможного боя Усик - Фьюри
Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре
Неловкая ситуация: Видеообращение чемпиона мира к фанату прервала пикантная сцена с его женой Неловкая ситуация: Видеообращение чемпиона мира к фанату прервала пикантная сцена с его женой
Легенда Арсенала: Клубу нужно, чтобы такие игроки как Зинченко играли каждую неделю Легенда Арсенала: Клубу нужно, чтобы такие игроки как Зинченко играли каждую неделю
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа20:11
Неловкая ситуация: Видеообращение чемпиона мира к фанату прервала пикантная сцена с его женой
Европа20:09
Легенда Арсенала: Клубу нужно, чтобы такие игроки как Зинченко играли каждую неделю
Бокс19:28
Промоутер Фьюри нашел неожиданную причину срыва боя с Усиком
Европа18:55
"Стараюсь учить каждый день": Цыганков озвучил свою главную проблему в Жироне
Бокс18:29
Джошуа и Франклин устроили дуэль взглядов перед боем
Бокс17:58
Авторитетный инсайдер озвучил новые сроки проведения возможного боя Усик - Фьюри
Бокс17:30
Бокс: расписание боев
Бокс17:25
Первый титульный бой Иноуэ в новой весовой категории официально перенесли
Украина16:58
Хавбек Динамо высказался о цели клуба на сезон
ММА16:50
Ломаченко: Цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK