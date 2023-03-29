Обязательная защита, трилогия с Джошуа или все-таки Фьюри: кто станет соперником Усика

ISPORT.ua разбирается в том, с кем проведет свой следующий поединок украинский боксер.

Украинский чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик отложил свою мечту провести поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Стороны вели переговоры несколько месяцев, однако договориться о сделки так и не сумели. Украинец соглашался на определенные условия по поводу раздела гонорара, однако дальнейшие требования Тайсона заставили выйти его из сделки.

Сейчас будущее украинца предельно понятно – ему нужно проводить защиту поясов, однако именитые соперники могут вмешаться в планы Усика.

ISPORT.ua рассматривает наиболее вероятных соперников Усика в следующем бою.

Даниэль Дюбуа

С первых дней переговоров команд Усика и Фьюри у украинца был запасной вариант – Даниэль Дюбуа. Британский боксер является обязательным претендентом на пояс WBA, организация которая идет первая в очереди.

В своем последнем поединке Дюбуа победил южноафриканца Кевина Лерена. Тот бой выдался очень зрелищным. Уже в первом раунде Даниэль трижды побывал в нокдауне, во время которых получил травму колена. Несмотря на трудности, он нокаутировал соперника в третьем раунде, чем заслужил похвалу и восхищение.

Во время переговоров Усика и Фьюри промоутеры боксеров называли Дюбуа, как альтернативу для украинца (Фрэнк Уоррен промоутер у Тайсона и Даниэля). После срыва титульного поединка Уоррен остается на ключевых ролях.

Уже сейчас, 29 марта, появилась информация о том, что команды Усика и Дюбуа ведут переговоры. Были опасения, что британец не сможет выйти на ринг, ведь не восстановился от травмы. Как сообщил промоутер Даниэля, тот получил разрешение, которое требовала WBA.

Так что, если ничего критичного и сверхъестественного не случится, то Усик проведет обязательную защиту с Дюбуа.

Вероятность боя Усик – Дюбуа: 90%

Филип Хргович

Вторым обязательным претендентом для Усика является хорватский супертяжеловес Филип Хргович. В последнем поединке хорват победил опытного Чжан Чжилэя из Китая. Тот поединок открыл ему путь к тому, чтобы претендовать на пояс IBF, которым владеет украинец.

Промоутер Хрговича Калле Зауэрланд неоднократно заявлял, что его клиент хочет выйти в ринг с украинцем. Несколько месяцев назад команда хорвата даже пыталась вмешаться в переговоры Усик – Фьюри, чтобы их боец вышел в ринг с Александром. Однако ничего не вышло, ведь организации хотели видеть бой за абсолютного чемпиона.

Сейчас, когда поединка за абсолютного чемпиона не будет, то команда Филипа вновь заявила о своих притязаниях.

Усик, Хргович ждет тебя, он хочет все пояса. Он не из тех, кто ходит вокруг да около. Филип давно ждал этой возможности. Я не могу слишком много спекулировать, но мы знаем, что Филип Хргович является обязательным претендентом по линии IBF. Все зависит от руководящих органов, и мы лоббируем нашего парня. Я думаю, что многие люди хотят увидеть бой Хрговича с Усиком.

Как мы можем видеть, Хргович зависит от того, в каком состоянии будет Дюбуа. Если тот будет готов, а он готов, как заявляет, то Филипу придется подождать. В случае того, если у британца будут проблемы, то хорват получит шанс на титульный бой. Однако пока сильно верить в бой Усика с претендентом по линии IBF – не стоит.

Вероятность боя Усик – Хргович: 30%

Джо Джойс

Один из самых топовых боксеров супертяжелого веса, которому поют дифирамбы и называют лучшим – Джо Джойс. Именно британец бросает вызовы чемпионам и готов воспользоваться любым моментом, чтобы получить титульный бой.

Джойс – обязательный претендент на пояс WBO, которым владеет Усик. Но в очередности – это только третье место, ведь перед ним Дюбуа и Хргович.

К тому же, у британца назначен поединок на 15-е апреля с Чжаном Чжилэем из Китая. Как бы не хотел Джойс, но вероятность его боя с Усиком сейчас крайне низка.

Забавно, что Джойс может провести бой как раз-таки с Фьюри. Тайсон неоднократно заявлял о том, что хочет бой с Джо, если ничего не получится с Усиком. Джойс также готов выйти в ринг с соотечественником. Так что этот поединок гораздо ближе, чем бой Джойса и Усика.

Я готов выйти против Фьюри. Впереди меня ждет бой против Чжана — это большой бой, и сначала мне нужно разобраться с ним. Фьюри говорил, что хотел сразиться со мной, если у них с Усиком ничего не выйдет. Конечно, сначала мне нужно побить большого Чжилеи, но уже сейчас очевидно, что наш бой с Фьюри будет очень просто устроить. Мы же с ним оба работаем с Фрэнком Уорреном. Фьюри заинтересован, я тоже, публика хочет это видеть. Замечательный во всех отношениях бой.

Вероятность боя Усик – Джойс: 10%

Энтони Джошуа

Свои последние бои Александр Усик провел как раз с британцем, у которого и отобрал чемпионские пояса. Украинец в первом поединке победил единогласным решением судей, а во втором – раздельным.

Ожидалось, что дальше Усик проведет поединок с Фьюри, а у Энтони уже запланирован бой с Джермейном Франклином (пройдет первого апреля). Но бой украинца сорвался, а Джошуа готовиться к своему возвращению.

У британца спросили о возможной трилогии с Усиком, на что тот ответил согласием.

Поражениями от Усика я подвел многих людей, поэтому заслуживаю ту критику, которую получаю. Я всегда возлагаю на себя большие надежды, но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника. Я бы однозначно наслаждался возможностью сразиться с ним снова.

Несмотря на такой ответ, промоутер Джошуа Эдди Хирн также выразил уверенность в переговорах с Тайсоном Фьюри. Это говорит о том, что команда Энтони пытается схватиться за возможность провести топ-поединок. Какая вероятность того, что Усик сейчас проведет третий бой с Джошуа? Нулевая, ведь ни мотивации, ни стимула, ни важность такой бой сейчас не несет.

Вероятность боя Усик – Джошуа: 1%

Деонтей Уайлдер

Американский боксер в своей карьере провел 46 боев, из которых проиграл два и раз поединок свелся к ничьей. Все три неудачи были связаны с одним человеком – Тайсоном Фьюри, которому и проиграл свой чемпионский пояс.

После трилогии американцу понадобилось время, чтобы вернуться и собраться морально и психологически. Уайлдер провел бой с финном Робертом Хелениусом, которого просто не заметил – нокаут в первом раунде.

Деонтей неоднократно заявлял о том, что хочет проводить бои с лучшим, куда входит Усик. После срыва поединка украинца и Фьюри – Уайлдер снова сказал, что хочет выйти в ринг с украинцем.

Станет ли Усик моим следующим соперником? Многие бойцы могут стать следующими. Боксерский бизнес замечателен тем, что в нем проходят события мирового масштаба. Никто не находится в безопасности. Учитывая сказанное, я хочу драться с лучшими из лучших. Посмотрим, что произойдет, когда я выйду на ринг.

Такой неоднозначный ответ вполне понятен, ведь американец сейчас не стоит в очереди на бой с Усиком. У американца нет титульного пояса, он не обязательный претендент, а в рейтингах не занимает самые высокие места. Так что Уайлдеру нужно улучшить свои показатели и ждать шанса на бой с Усиком.

Вероятность боя Усик – Уайлдер: 1%

Тайсон Фьюри

Вполне возможно можно было продолжать рассматривать теорию того, что команды украинца и британца все-таки договорятся прямо сейчас. Но, если бы была надежда на это, то Усик бы не закрывал тренировочный лагерь и не возвращался бы в Украину.

Так что те, кто мечтают увидеть бой Усик – Фьюри, потерпите. Почему потерпите? По той причине, что украинец и британец могут договориться о бое, но уже не сейчас, а в конце текущего года или в следующем.

Точно понятно, что Александр будет проводить обязательную защиту, а Фьюри, вероятнее всего, выйдет в ринг с соотечественником Джо Джойсом. Если чемпионы успешно пройдут своих следующих соперников, то попытка организовать бой за звание абсолютного чемпиона точно будет.

Вероятность боя Усик – Фьюри: 5%

Кто не стал бы соперником Усика, Александр точно завершать карьеру не планирует. Украинец хочет реализовать свою мечту – стать абсолютом в супертяжелом весе. Три пояса уже есть, а четвертый придется немного отложить. Нет никаких сомнений, что Усик сразиться за все четыре пояса сразу, если до этого не оступится. Верим и ждем, что Александр снова подымет флаг Украины на весь мир!

Дмитрий Данец, ISPORT.ua