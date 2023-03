Усик ведет переговоры о бое с Дюбуа - Инсайдер

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может провести поединок против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа.

Как сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера британского боксера Фрэнка Уоррена, украинский боксер начал переговоры с командой британца.

Читай также: "Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком

"Фрэнк Уоррен рассказал мне, что сейчас идут переговоры между Усиком и Дюбуа. Они отправили медицинское подтверждение, которое потребовала WBA, чтобы доказать, что Дюбуа восстановился после травмы и готов стать следующим обязательным претендентом на титулы Усика по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе", - написал Бенсон в Twitter.

Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois negotiations are now underway, I'm told by Frank Warren. They sent back medical confirmation as requested by the WBA to prove Dubois has recovered from his injury and is fit to be next mandatory for Usyk's WBA, IBF and WBO heavyweight world titles.