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Промоутер Усика назвал причину срыва боя Александра и Фьюри

Александр Красюк отметил тот фактор, что Тайсон хотел скопировать модель поведения Джошуа.
Сегодня, 12:40
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк раскрыл подробности срыва боя украинца против Тайсона Фьюри.

По словам функционера, у команды британца было желание заполучить 70% от реванша, даже если проиграет в первом поединке. Таким образом, Фьюри хотел получить подобный контракт, какой был у Усика и Джошуа.

"Усик хотел драться с Джошуа, так что мы согласились разделить призовые в реванше в пропорции 50 на 50. Это все равно было весьма справедливое распределение гонорара и достойные деньги. Для чего нам этого избегать? Это был хороший шанс. Усик думал, что если победит Джошуа в первом поединке, то сделает это еще раз и станет более крупной звездой".

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"С тех пор многое изменилось. Теперь Усик - объединенный чемпион, который дважды победил Джошуа. Как вы можете делать ему такое предложение? Это просто неуважительно. Именно это сорвало сделку. Неуважение, неблагоразумный подход", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fighting On The Inside Podcast.

Ранее стало известно условие, при котором Усик может не провести бой с Дюбуа.


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