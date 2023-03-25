Промоутер Усика: У меня есть идея того, как Фьюри восстановить репутацию
Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что по его мнению должен делать Тайсон Фьюри если хочет звание абсолютного чемпиона мира или восстановить репутацию.
По словам функционера, в первом случае он должен подраться с абсолютной чемпионкой мира по женскому боксу в среднем весе, а во втором провести реванш с Владимиром Кличко.
"Если он хочет драться за бесспорный титул, то, возможно, ему подойдет вариант боя с Клариссой Шилдс. Каким будет его следующий шаг? У меня есть отличная идея, как он может восстановить свою репутацию.
Фьюри все еще должен матч-реванш Владимиру Кличко! Нечего бояться, Владимиру Кличко 47 лет. Так давай, дерись со стариком и покажи, на что ты способен! Покажи нам, какой ты крутой", - заявил Красюк.
Напомним, ранее Красюк рассказал, почему команда Усика настаивала на возможном реванше с Фьюри.