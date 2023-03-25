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Промоутер Усика: У меня есть идея того, как Фьюри восстановить репутацию

Александр Красюк предложил "цыганскому королю" провести матч-реванш с Владимиром Кличко.
Сегодня, 10:03
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что по его мнению должен делать Тайсон Фьюри если хочет звание абсолютного чемпиона мира или восстановить репутацию.

По словам функционера, в первом случае он должен подраться с абсолютной чемпионкой мира по женскому боксу в среднем весе, а во втором провести реванш с Владимиром Кличко.

"Если он хочет драться за бесспорный титул, то, возможно, ему подойдет вариант боя с Клариссой Шилдс. Каким будет его следующий шаг? У меня есть отличная идея, как он может восстановить свою репутацию.

Фьюри все еще должен матч-реванш Владимиру Кличко! Нечего бояться, Владимиру Кличко 47 лет. Так давай, дерись со стариком и покажи, на что ты способен! Покажи нам, какой ты крутой", - заявил Красюк.

Напомним, ранее Красюк рассказал, почему команда Усика настаивала на возможном реванше с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Александр Красюк

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