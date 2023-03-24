Стало известно, почему команда Усика настаивала на проведении реванша с Фьюри

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил о том, что команда украинца настаивала на пункте о реванше в контракте на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, команда украинца хотела перестраховаться, ведь исход первого поединка мог бы быть несправедливым.

"Если вы спросите Уоррена, почему они прописывают реванш в большинстве контрактов, он ответит, что в ринге может произойти все что угодно. Вспомните последний бой Даниэля Дюбуа. Он получил травму, повредил колено. Он мог проиграть. Это большое везение, что он собрался и выиграл бой. Но Дюбуа мог проиграть".

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"Это значит, что пункт о реванше - это то, что дает тебе шанс застраховать свой риск. Это вопрос здравого смысла. Ты должен застраховать риск. Когда ты дерешься в Англии, дома у чемпиона WBC, тебя могут ограбить судьи. Я не утверждаю, что это непременно произошло бы, но мы сталкивались с этим в прошлом. Это просто опыт, и мы должны это предсказывать", - приводит слова Красюка iFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер британца обвинил Усика в срыве титульного боя.