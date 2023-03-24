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Промоутер Фьюри обвинил Усика в срыве титульного боя

Фрэнк Уоррен поддержал "Цыганского короля", заявив о его искренних намерениях британца.
Сегодня, 09:13
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальное обращение британца к Александру Усику.

По словам промоутера, он поддерживает своего подопечного, которому все равно на деньги. Более того, Уоррен обвинил команду украинца в срыве титульного боя.

"Я честно думаю, что он сказал то, что хотел. Ему плевать на деньги. Он просто хотел драться за четыре пояса, но сторона соперника вышла из боя".

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"Можно делать и говорить все что хочешь, но сторона Усика вышла из боя", - цитирует Уоррена Boxing News 24.

Ранее промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца.


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