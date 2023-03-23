Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца

Команда украинского чемпиона переключается на обязательных претендентов после срыва поединка с Фьюри.

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, сообщил, что после срыва объединительного боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри следующим соперником его клиента должен стать один из обязательных претендентов.

По словам представителя украинского боксера, наиболее вероятным вариантом является британец Даниэль Дюбуа по линии WBA.

"Мы разговаривали с Фрэнком Уорреном. Оба пришли к выводу, что с переговорами по бою Усика с Фьюри пора заканчивать.

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Решили уже на этой неделе начать переговоры по бою с Дюбуа. Это самый вероятный соперник, но все будет зависеть от его состояния здоровья. Все будет зависеть от того, готов ли он драться.

Вы же помните, что в последнем проведенном бою он повредил колено. Причем там была тяжелая травма", - отметил Красюк в комментарии iFL TV.

При этом промоутер Усика не исключает, что, если организовать бой с Дюбуа будет невозможным, они переключатся на хорвата Филипа Хрговича - претендента по линии IBF.

Отметим, также Александр Красюк рассказал о поведении Тайсона Фьюри во время переговоров и срыве поединка.