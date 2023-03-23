iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Отказывался идти на уступки": Промоутер Усика рассказал о поведении Фьюри в ходе переговоров

Представитель украинца раскрыл детали срыва поединка с британцем.
Сегодня, 14:48
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал срыв объединительного боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам представителя украинского боксера, с британцем было просто невозможно договориться, поскольку он не хотел идти на любой компромисс.

"Споры о распределении гонорара в реванше дали искру, и в один момент все это просто разразилось. Мы постоянно пытались найти выход из всех ситуаций, но вдруг опустили руки.

Мы старались найти компромисс в каждом нерешенном вопросе. Но проблема в том, что Тайсон категорически отказывался идти на любые уступки.

Усик уже три месяца в лагере, ведь сначала мы думали организовать этот бой в феврале. Но Фьюри даже не готовился к нему.

Читай также: "Ничего не делали под Усика": Тренер Фьюри сделал неожиданное признание о подготовке к бою

Усик согласился на все. Согласился драться за 30%. Но сколько можно идти на уступки? Усик согласился на 30%, имея в виду, что такое же распределение призового фонда сохранится и в реванше в пользу победителя первого боя. Говорим откровенно. В Англии вас просто могут ограбить судьи. У нас такое уже было.

Моим первым предложением было равное распределение денег и в первом бою, и во втором. Это сохранило бы стимул для обоих бойцов. Вы ведь помните, что произошло с Тайсоном после боя с Владимиром Кличко?" - сказал Красюк в комментарии iFL TV.

Ранее Красюк также опроверг информацию, что Усик мог получить крупнейший в карьере гонорар за бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца
Хирн предложил Усику и Фьюри альтернативные бои, победители которых определят абсолюта Хирн предложил Усику и Фьюри альтернативные бои, победители которых определят абсолюта
Лидер Клипперс пропустит остаток сезона из-за травмы колена Лидер Клипперс пропустит остаток сезона из-за травмы колена
Формула-1 назвала лучших пилотов Гран-при Саудовской Аравии Формула-1 назвала лучших пилотов Гран-при Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА17:24
Лидер Клипперс пропустит остаток сезона из-за травмы колена
Формула 116:57
Формула-1 назвала лучших пилотов Гран-при Саудовской Аравии
Украина16:37
Тимощук подал иск против УАФ в CAS
Европа16:12
В Челси недовольны визитом Обамеянга в Барселону
Европа15:37
УЕФА может отстранить Барселону от еврокубков
Бокс15:22
Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца
Европа14:51
"Их работа не должна оставаться незамеченной": Новичок Барселоны помогает фермерам в США
Бокс14:48
"Отказывался идти на уступки": Промоутер Усика рассказал о поведении Фьюри в ходе переговоров
Европа14:22
Кркич объявил о завершении карьеры
Европа14:00
Дибала может подать в суд на Ювентус
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK