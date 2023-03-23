"Отказывался идти на уступки": Промоутер Усика рассказал о поведении Фьюри в ходе переговоров

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал срыв объединительного боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам представителя украинского боксера, с британцем было просто невозможно договориться, поскольку он не хотел идти на любой компромисс.

"Споры о распределении гонорара в реванше дали искру, и в один момент все это просто разразилось. Мы постоянно пытались найти выход из всех ситуаций, но вдруг опустили руки.

Мы старались найти компромисс в каждом нерешенном вопросе. Но проблема в том, что Тайсон категорически отказывался идти на любые уступки.

Усик уже три месяца в лагере, ведь сначала мы думали организовать этот бой в феврале. Но Фьюри даже не готовился к нему.

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Усик согласился на все. Согласился драться за 30%. Но сколько можно идти на уступки? Усик согласился на 30%, имея в виду, что такое же распределение призового фонда сохранится и в реванше в пользу победителя первого боя. Говорим откровенно. В Англии вас просто могут ограбить судьи. У нас такое уже было.

Моим первым предложением было равное распределение денег и в первом бою, и во втором. Это сохранило бы стимул для обоих бойцов. Вы ведь помните, что произошло с Тайсоном после боя с Владимиром Кличко?" - сказал Красюк в комментарии iFL TV.

Ранее Красюк также опроверг информацию, что Усик мог получить крупнейший в карьере гонорар за бой с Фьюри.