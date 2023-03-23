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"Ничего не делали под Усика": Тренер Фьюри сделал неожиданное признание о подготовке к бою

Наставник британского боксера заявил, что они даже не начинали готовиться к поединку с украинцем.
Сегодня, 10:05
ШугарХилл Стюард и Тайсон Фьюри / Getty Images
ШугарХилл Стюард и Тайсон Фьюри / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, признался, что его подопечный не начинал подготовку к объединительному бою с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам специалиста, их тренировочный процесс с "Цыганским королем" даже не стартовал, поскольку он был занят подготовкой другого бойца.

"Все забыли, что я готовил Лоуренса Околи к его поединку в Манчестере. У меня был билет на самолет на 28 марта. Я хочу, чтобы Фьюри дрался с лучшими, и он хочет драться с лучшими. Это произойдет, когда произойдет. Мы это не контролируем.

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Меня это не особо волнует, потому что я сосредоточен на Околи. Поэтому я прилетел в Великобританию. Я рад, что меня спросили, ведь я здесь ради Лоуренса. Я все время был с ним в тренировочном лагере.

Просто так случилось, что в то же время шли переговоры и разговоры о бое Фьюри - Усик. Когда мы прибыли в Манчестер, то начали использовать зал Тайсона для тренировок. Конечно же, я пойду туда, потому что для меня это словно дом, мне там комфортно.

Мы прибыли сюда в неделю боя и продолжили готовиться к поединку. Тайсон знал, что я здесь ради Лоуренса. Он был в зале с нами, но я его не тренировал. Мы не работали на лапах, ничего не делали под Усика. Я тренировал Лоуренса", - приводит слова Стюарда Boxing News 24/7.

Ранее была названа причина срыва боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик ШугарХилл Стюард

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