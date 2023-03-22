Стала известна причина срыва боя Фьюри - Усик

Стороны не смогли договорится по гонорару за потенциальный реванш.

Журналист ID Boxing Роб Теббатт рассказал о причинах срыва боя за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Сказали, что переговоры сорвались из-за того, что не удалось достичь согласия по распределению денег на матч-реванш.

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Реванш сначала был согласован на выходных, в воскресенье был достигнут "значительный прогресс", но невозможность согласовать условия привела к тому, что сделка сорвалась", - написал Теббатт в твиттере после разговора с Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

Напомним, изначально Александр Усик согласился на распределение гонорара 70/30 за первый бой, как и требовал Тайсон Фьюри. После этого, британец потребовал провести поединок без условия реванша.