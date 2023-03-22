Директор команды Усика отреагировал на срыв боя с Фьюри
Сергей Лапин не упустил возможности потроллить британского боксера.
Директор команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Сергей Лапин отреагировал на срыв боя украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
Специалист в Instagram-stories опубликовал пост, в котором потроллил британца.
"Это бой, которого ждут поклонники пуза Фьюри. Это будет бомба", - написал Лапин, добавив афишу боя Фьюри с Чисорой.
Напомним, что бой Усика и Фьюри не состоится 29 апреля. Украинский боксер закрыл тренировочный лагерь. Ранее менеджер украинского спортсмена сообщил о планах своего подопечного.