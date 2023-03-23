"В три раза меньше": Промоутер опроверг слухи о крупнейшем для Усика гонораре за бой с Фьюри

Представитель украинца утверждает, что за реванш с Джошуа его подопечный заработал значительно больше.

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу заработка в сорванном бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Представитель украинского боксера опроверг информацию о крупнейшем гонораре своего подопечного в этом поединке, заявив, что тот значительно больше получил за свой последний бой - реванш с Энтони Джошуа.

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"Я отовсюду слышу, что за бой с Фьюри Усик получил бы самый крупный гонорар в карьере, но это неправда. Деньги, которые Усик должен был заработать в этом поединке, вероятно, в три раза меньше, чем он заработал за свое последнее выступление.

Так что это определенно не самые большие деньги для Усика. Он принял разделение призового фонда 70 на 30, потому что хотел быть частью поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе.

Усику хотелось, чтобы этот бой увидел мир, и особенно его родина, Украина, для которой он является источником вдохновения и надежд", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Ранее была названа причина срыва боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.