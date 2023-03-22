Промоутер Усика: Фьюри начал думать, что можно одеть седло на шею Александра и начать ездить столько, сколько сможет

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), поделился подробностями того, почему сорвался бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам функционера, британский боксер перешел границы дозволенного, а значит поединка не будет.

"Бой отменен. Причина в том, что это зашло слишком далеко. Было ощущение, что после того как Усик принял 70/30, Тайсон Фьюри начал думать, что можно одеть седло ему на шею и начать ездить на Усику столько, сколько сможет. Это неправильно. Я имею в виду, что Александр принял распределение 70/30 как вежливость. Он был таким лояльным и очень хотел, чтобы это сражение состоялось. Но бой не о Тайсоне Фьюри, а о поясе WBC, который находится в его коллекции".

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"Если это настолько сложно, что Тайсон пытается избежать этого, ставя перед собой столько препятствий при заключении соглашения, тогда нет необходимости прилагать больше усилий, и мы просто идем по своему пути".

Красюк заявил о том, что украинский боксер намерен стать абсолютным чемпионом дивизиона в будущем.

"Мы можем очень четко заявить, что титул абсолютного чемпиона остается нашим наивысшим приоритетом, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в кратчайший период времени, и кто бы ни был временным обладателем пояса WBC, мы будем стараться это сделать".

Промоутер отметил то, что британец во время переговоров вел себя вседозволенно.

"Если я начну рассказывать вам список вещей, которые просил Фьюри, одной, пяти, десяти или пятнадцати минут будет недостаточно. Был перечень вещей, которые он хотел получить в свою пользу, которые были совершенно неприемлемы, которые были полным неуважением к объединенному чемпиону и бывшему абсолютному чемпиону. Я не могу разглашать переговоры, это часть этики. Если я начну вдаваться в детали, это будет смотреться не очень хорошо. Возможно, если другая сторона захочет принять решение раскрыть детали, мы сможем об этом поговорить", - отметил Красюк в интервью talkSPORT.

Красюк добавил, что украинец выполнит свои обязательства по поводу защиты поясов.

"Сейчас я не могу этого сделать только по этой причине… С огромным сожалением в сердце должен признать, что бой отменен. Усик возьмет небольшой перерыв и выполнит свои обязательства", - добавил промоутер.

Ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил о том, что Усик проведет обязательную защиту пояса.