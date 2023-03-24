Фьюри - об Усике: Получил реванш и все равно не захотел драться

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в соцсетях записал очередное обращение к Александру Усику.

"Усик, мелкий ты говноед. Ты настоящий говнюк. Пучеглазый, щербатый крысеныш. Скользкий гондон. Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло.

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Знай, ссыкло, что ты не мужик и не мог бы бороться с цыганским королем. Никогда в жизни. Ты жирный трус. Вонючая крыса. И вся твоя команда это знает. Так что убегай", – сказал Фьюри на видео в инстаграме.

Напомним, запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе сорвался. Причина - разногласия касаемо суммы гонорара за реванш.