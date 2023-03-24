Дюбуа: Хочу покончить с доминированием Усика

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мыслями о возможном бое против Александра Усика.

По словам Дюбуа, он намерен покончить с доминацией украинца в своей весовой категории.

Я видел его предыдущие бои. Просто бросаю ему вызов, не смотрю на то, с кем он дрался раньше. Никто из них не похож на меня.

Я видел бой с Чисорой, и Дерек очень хорошо справился. Это, пожалуй, самый сложный бой Усика в профессиональном боксе. После того, как я увидел все это, то решил принять этот вызов. Хочу шокировать мир.

Хочу покончить с доминированием Усика и начать создавать свое наследие", - заявил Дюбуа в интервью IFL TV.

Напомним, ранее Фьюри обвинил Усика в срыве боя за абсолютного чемпиона мира.