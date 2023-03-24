Стало известно условие, при котором Усик может не провести бой с Дюбуа

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился мнением о возможном поединка украинца с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, украинец может не выйти в ринг с британцем, ведь у того тяжелая травма ноги, которую он получил в декабре прошлого года в бою.

"Наверное, Усик будет дальше драться с обязательным претендентом. Это должен быть бой по линии WBA. Следующая в очереди WBA, но все зависит от здоровья Дюбуа. Главное - готов ли он драться. Помните его бой в андеркарде у Фьюри? Он получил серьезную травму".

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"У меня было такое же повреждение. Мне понадобилось больше чем полгода, чтобы восстановиться. Прошло уже 5-7 лет, но я все еще чувствую боль в моем колене после операции", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Дюбуа сообщил, когда готов будет провести бой с Усиком.