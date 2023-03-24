Дюбуа сообщил, когда готов будет провести бой с Усиком

Обладатель титула WBA Regular в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа заявил о том, что готов в следующем бою встретиться с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории украинцем Александром Усиком.

По словам Дюбуа, он рад, что получит шанс на титульный бой, которым хочет воспользоваться летом текущего года.

"Я готов заняться делом. Я вернусь и вернусь сильнее, чем был раньше. Так почему бы не сыграть по-крупному сейчас.

Мне нужны все пояса и вся слава, которая с ним связана. Да, был разговор и я следующий в очереди. У меня есть пояс и я всегда был запасным вариантом. Поэтому я не сомневался, что могу получить свой шанс в ближайшее время.

Чувствую, что мы встретимся летом. Я хочу, чтобы наш поединок состоялся летом. Я буду готов", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри обвинил Усика в срыве титульного боя.