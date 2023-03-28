"Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком

Британец признает заслуженность поражений, но был бы не против снова встретиться в ринге с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о трилогии с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, которому он уступил в своих двух последних боях и потерял титулы.

По словам британского боксера, он с удовольствием в третий раз разделил бы ринг с украинцем, если бы ему представилась такая возможность.

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"Да, поражениями от Усика я подвел многих людей, поэтому заслуживаю ту критику, которую получаю.

Я всегда возлагаю на себя большие надежды, но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника.

Я бы однозначно наслаждался возможностью сразиться с ним снова", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Ранее Энтони Джошуа также отреагировал на срыв боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.