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"Дважды был в такой ситуации": Джошуа отреагировал на срыв боя Фьюри с Усиком

Британский боксер вспомнил отмену своих поединков с соотечественником.
Сегодня, 09:35
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал срыв объединительного боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, которому принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

Британский боксер вспомнил, как ему дважды не удавалось договориться о поединке с соотечественником.

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"Не могу сказать, что я просто собираюсь сидеть и ждать этого чудака Тайсона. Есть и другие отличные бои, которые я могу провести. Без Фьюри в моем списке я не проснусь завтра и не буду сожалеть обо всей своей боксерской карьере.

Я дважды был в такой ситуации, но люди этого не помнят. Я должен был драться с Тайсоном перед поединком с Усиком. Первый раз он снялся из-за судебных разбирательств, арбитраж с Уайлдером, все повисло в воздухе и делалось онлайн. Потом у нас был запланирован бой в декабре. Состоится ли вообще когда-нибудь наш поединок?" - приводит слова Джошуа Daily Star.

Ранее была названа причина срыва боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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