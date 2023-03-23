Хирн предложил Усику и Фьюри альтернативные бои, победители которых определят абсолюта

Эдди Хирн предложил свой вариант, как определить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе после срыва объединительного боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, которому принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

Промоутер считает, что его подопечный Энтони Джошуа в случае успеха в поединке с Джермейном Франклином мог бы подраться с "Цыганским королем", а украинский боксер встретился бы в ринге с Деонтеем Уайлдером. Победители же этих боев поборолись бы за звание бесспорного чемпиона дивизиона.

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"Если бой Фьюри против Усика не удастся провести, а Энтони одолеет Франклина, то давайте устроим бои Фьюри - Джошуа и Уайлдер - Усик, а тогда победитель будет сражаться против победителя для определения абсолютного чемпиона", - написал Хирн в Twitter.

If Fury v Usyk doesn’t get made..and AJ gets past Franklin..Fury v AJ, Wilder v Usyk - winner v winner for Undisputed 😅 — Eddie Hearn (@EddieHearn) March 23, 2023

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал условие, при котором команда британца готова заключить контракт на бой с Усиком.