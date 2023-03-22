Команда Фьюри готова заключить контракт на бой с Усиком, но лишь при одном условии

Промоутер Фрэнк Уоррен назвал условия боя между чемпионами в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Я убедил Тайсона принять реванш. Потом мы занялись тем, как будут делиться деньги в нем. Матч-реванш превратился во второстепенное шоу. Почему это нельзя преодолеть, если Усик хочет боя?

Знаете, почему они хотят пункт о реванше? Потому что это 2 выплаты. Они не собираются получать зарплату нигде кроме Тайсона.

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Мы готовы заключить такое же соглашение о матче-реванше, как они сделали с Энтони Джошуа.

Мы с Алексом вернемся к бою и попытаемся заключить сделку. У нас есть, возможно, два дня, чтобы это сделать", – сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

Напомним, в реванше поединка Усик – Джошуа гонорар между боксерами разделялся поровну.