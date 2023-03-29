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Авторитетный инсайдер озвучил новые сроки проведения возможного боя Усик - Фьюри

Команда британца все еще рассчитывает организовать поединок с украинцем, но есть одно условие.
Сегодня, 17:58
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, считает, что все еще можно организовать объединительный бой его подопечного против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на самого представителя британского боксера, в команде "Цыганского короля" предполагают, что поединок за звание абсолютного чемпиона с украинцем можно было бы устроить в июле.

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Тем не менее это будет возможным, если обязательный претендент Даниэль Дюбуа, дела которого также ведет Уоррен, отойдет в сторону и не будет претендовать на бой с Усиком, позволив тому подраться с Фьюри.

Отметим, ранее сообщалось, что команды Усика и Дюбуа начали переговоры об организации поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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