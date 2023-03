Авторитетный инсайдер озвучил новые сроки проведения возможного боя Усик - Фьюри

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, считает, что все еще можно организовать объединительный бой его подопечного против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на самого представителя британского боксера, в команде "Цыганского короля" предполагают, что поединок за звание абсолютного чемпиона с украинцем можно было бы устроить в июле.

Тем не менее это будет возможным, если обязательный претендент Даниэль Дюбуа, дела которого также ведет Уоррен, отойдет в сторону и не будет претендовать на бой с Усиком, позволив тому подраться с Фьюри.

