Экс-звезда АПЛ возглавил клуб семьи Мбаппе

Молодой специалист будет работать на родине.
Сегодня, 16:11       Автор: Антон Федорцив
Гаэль Клиши / Getty Images
Гаэль Клиши / Getty Images

Французский Кан определился с главным тренером. Бывший защитник сборной Франции Гаэль Клиши стал наставником нормандцев, сообщает официальный сайт клуба.

Для 40-летнего специалиста Кан станет первым самостоятельным опытом. Клиши раньше работал ассистентом главных тренеров. Он был помощником наставника в молодежной и национальной сборной Франции.

Кан соревнуется в лиге Насьональ – 3-м местном дивизионе. На зимнюю паузу нормандцы eшли на 10-й строчке (20 очков). Клуб принадлежит семье Килиана Мбаппе (80 % акций).

К слову, нидерландец Йорди Кройф согласился стать функционером родного клуба отца.

