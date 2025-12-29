Экс-звезда АПЛ возглавил клуб семьи Мбаппе

Молодой специалист будет работать на родине.

Французский Кан определился с главным тренером. Бывший защитник сборной Франции Гаэль Клиши стал наставником нормандцев, сообщает официальный сайт клуба.

Для 40-летнего специалиста Кан станет первым самостоятельным опытом. Клиши раньше работал ассистентом главных тренеров. Он был помощником наставника в молодежной и национальной сборной Франции.

Кан соревнуется в лиге Насьональ – 3-м местном дивизионе. На зимнюю паузу нормандцы eшли на 10-й строчке (20 очков). Клуб принадлежит семье Килиана Мбаппе (80 % акций).

К слову, нидерландец Йорди Кройф согласился стать функционером родного клуба отца.

