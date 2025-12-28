Кройф-младший станет техническим директором родного клуба отца

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Йорди Кройф будет работать на родине. Менеджер согласился стать техническим директором амстердамского Аякса, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны достигли устного соглашения по сотрудничеству. Кройф-младший, вероятнее всего, начнет работу в феврале 2026 года. Параллельно на него планируют возложить обязанности уставного директора до лета 2028-го.

Йорди Кройф в сезоне 2022/23 был спортивным директором испанской Барселоны, а в этом году работал стратегическим советником Футбольной ассоциации Индонезии. Его отец Йохан играл и тренировал Аякс, собрав полную коллекцию трофеев с грандом.

К слову, англичанин Фрэнк Лэмпард установил историческое достижение в Чемпионшипе.

