iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кройф-младший станет техническим директором родного клуба отца

Функционер сделает символический карьерный шаг.
Вчера, 23:14       Автор: Антон Федорцив
Йорди Кройф / ФК Аякс
Йорди Кройф / ФК Аякс

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Йорди Кройф будет работать на родине. Менеджер согласился стать техническим директором амстердамского Аякса, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны достигли устного соглашения по сотрудничеству. Кройф-младший, вероятнее всего, начнет работу в феврале 2026 года. Параллельно на него планируют возложить обязанности уставного директора до лета 2028-го.

Йорди Кройф в сезоне 2022/23 был спортивным директором испанской Барселоны, а в этом году работал стратегическим советником Футбольной ассоциации Индонезии. Его отец Йохан играл и тренировал Аякс, собрав полную коллекцию трофеев с грандом.

К слову, англичанин Фрэнк Лэмпард установил историческое достижение в Чемпионшипе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс йорди кройфф

Статьи по теме

Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала
Названы оценки Трубина и Судакова за матч с Аяксом Названы оценки Трубина и Судакова за матч с Аяксом
Трубин и Судаков помогли Бенфике обыграть Аякс Трубин и Судаков помогли Бенфике обыграть Аякс
Аякс уволил тренера после очередного фиаско в Лиге чемпионов Аякс уволил тренера после очередного фиаско в Лиге чемпионов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
просмотров

Последние новости

Формула 100:54
Ферстаппен подстраховался на случай потери гоночного инженера
Европа00:20
Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Кот-д'Ивуар разошелся миром с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику.
Европа23:42
Интер оформил непростую победу над Аталантой
Европа23:14
Кройф-младший станет техническим директором родного клуба отца
Биатлон22:45
Хеттих и Штрелов прервали полосу неудач Германии в Рождественской гонке
Европа22:13
Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой
Европа21:18
Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Шахматы20:44
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду
Теннис19:59
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK